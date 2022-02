Il vero Dna del centrodestra è la concretezza. Parla Letizia Moratti

“Ora siamo la prima regione con una mappatura in tempo reale di tutte le attività sanitarie, la prima regione al mondo per le terze dosi; abbiamo approvato una delibera che introduce un meccanismo premiale-sanzionatorio, dal 5 al 50 per cento del contributo spettante, per le strutture di sanità privata convenzionata che non rispettano la tempistica richiesta”. L’appuntamento con la vicepresidente della regione Lombardia, e assessore al Welfare, non è per parlare di Sanità. Ma è difficile non farlo: da pochi giorni Letizia Moratti ha incassato il via libera del governo alla legge di riforma del settore. “La Lombardia è la prima regione italiana che dà piena attuazione al Pnrr per la Sanità”, tiene a sottolineare. “In un anno abbiamo costruito una capacità di governo della Sanità che prima mancava”.

