Il Cav. potrebbe tornare in Senato, la miglior condanna per gli ignavi che fecero il misfatto

L’ho visto, com’è vero che sto qui”. “Indietro! Vattene dalla mia vista!”. Se la politica italiana non fosse più votata alla farsa che alla tragedia, se Silvio Berlusconi non fosse più votato al melodramma leggero, nel prossimo ottobre la scena madre a Palazzo Madama potrebbe essere questa: l’apparizione del fantasma di Banquo a tanti spaventati Macbeth. Silvio Berlusconi, decaduto dalla carica di senatore alle 17 e 43 minuti del 27 novembre 2013, in virtù di un regicidio simbolico ma compiuto a carte bollate, cioè in virtù della legge cosiddetta Severino, in seguito a una sentenza definitiva anch’essa fatta di carte bollate, ha deciso di ricandidarsi al Senato.

