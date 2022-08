La linea estremista da cui difendersi. Chiacchiere con Di Maio

È ora di un whatever it takes contro tutti i populismi. Il ministro degli Esteri racconta la sua idea di governo e i pericoli che si possono correre nel coccolare l'antieuropeismo. Le coalizioni larghe? Il riformismo passa dai sacrifici

Immaginate cosa avrebbe detto il Luigi Di Maio del 2018 se avesse visto il Luigi Di Maio del 2022: fuori dal Movimento 5 stelle, dopo esserne stato il capo politico, difensore fedele dell’agenda Draghi al punto di arrivare a rompere i rapporti con il suo vecchio partito, e candidato ora alle politiche nelle liste del Pd, il vecchio partito di Bibbiano, insieme con il nuovo compagno d’avventura Bruno Tabacci, dopo essere stato negli ultimi quattro anni e mezzo l’unico politico sempre presente, come ministro, in tutti e tre i governi che hanno giurato dal 2018 a oggi di fronte a Sergio Mattarella. Ministro dello Sviluppo e del Lavoro, nel Conte 1. Ministro degli Esteri, nel Conte 2. Ministro degli Esteri, ancora, nel primo e ultimo governo Draghi. Immaginate cosa avrebbe detto, nel 2018, il vecchio Luigi Di Maio se al termine di una giornata come quella di ieri – subito dopo cioè aver letto quanto comunicato dal Pd dopo l’accordo raggiunto tra Enrico Letta e Carlo Calenda, “nelle prossime liste elettorali il Partito democratico offrirà diritto di tribuna in Parlamento ai leader dei diversi partiti e movimenti politici del centrosinistra che entreranno a far parte dell’alleanza elettorale” – avesse sentito il Di Maio del 2022 fare un elogio dei sacrifici, dei compromessi, degli accordi di sistema.