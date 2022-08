"Si vince con idee e progetti nuovi e per il Pd è complicato competere su questo perché negli ultimi dieci anni è sempre stato al governo", dice il direttore del Foglio ospite di Omnibus

Cerasa: "Elezioni contendibili col patto Letta-Calenda. Ma non basta l'agenda Draghi"

"Guardando ai sondaggi sembra che non ci sia partita, ma l'accordo tra Enrico Letta e Carlo Calenda crea una maggiore contendibilità sia sui collegi uninominali che nel resto della contesa elettorale", dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa ospite a Omnibus su La7. Ma l'aritmetica non basta: "Ciò che dovranno fare ora è trovare un'idea, un sogno, qualcosa che sia differente rispetto all'evocazione dell'agenda Draghi, a volte incomprensibile".

"Come ogni campagna elettorale – continua Cerasa – tutto si gioca tra chi esprime progetti e idee nuove e chi invece non ci riesce. E per il centrosinistra è complicato competere su questo perché negli ultimi dieci anni il Pd è sempre stato al governo".