Vertice del Pd, i dem a un passo dalla rottura con Calenda: "Si proceda senza veti reciproci"

Il segretario Letta convoca una segreteria nazionale allargata ai vertici istituzionali del partito per formalizzare una risposta al leader di Azione. Poi l'appello: "Ogni divisione rappresenta un regalo alla destra". Ma la coalizione rischia di saltare

"In queste ore si stanno determinando decisioni fondamentali per la definizione dell'alleanza che sfiderà la destra sovranista alle prossime elezioni politiche. A nessuno sfugge che la posta in palio è altissima, per i destini del nostro paese e dell'Europa". Al termine della segreteria del Pd convocata di corsa questo pomeriggio da Enrico Letta, allargata a ministri, sindaci e capigruppo, è questo il messaggio che i dem mandano a Carlo Calenda.

La risposta che chiedeva questa mattina Calenda a Letta tuttavia non è ancora arrivata. E infatti Calenda non perde tempo e a Letta risponde: "Sei troppo intelligente per considerare questo appello una risposta. Vediamoci oggi con +Europa e chiudiamo in un senso o nell’altro. Così ci facciamo male tutti".

I dubbi sulla coalizione – Pd alleato con Azione e +Europa per sfidare il centrodestra alle prossime elezioni – dovrebbero dunque essere sciolti oggi. Per il momento dal Pd c'è solo un appello: "Il Partito Democratico fa appello a tutte le forze politiche con cui, dopo le dimissioni del governo Draghi, si è lavorato per fare nascere un campo di forze democratiche e civiche: si proceda, senza veti reciproci, a costruire un'alleanza che prosegua nel forte impegno europeista che l'esecutivo guidato da Draghi ha saputo interpretare e che sia in grado di dare all'Italia un governo capace di consolidare la crescita, combattere le diseguaglianze e affrontare con credibilità l'emergenza economica, sociale e ambientale e la difficile situazione internazionale". "Noi siamo impegnati a far prevalere lo spirito unitario perché crediamo che, per essere vincenti in questa situazione, sia assolutamente necessario valorizzare quel che unisce e non quel che divide. Ogni divisione oggi rappresenterebbe un regalo alla destra che l'Italia non può permettersi"

Difficile leggere tra le righe un'apertura a quelle condizioni che Calenda ha più volte posto come base per un'alleanza. Il leader di Azione ha chiesto di impegnarsi a non candidare Luigi Di Maio, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli nei collegi uninominali - "No a candidati che non uniscono", ha chiarito, aggiungendo che per lo stesso motivo Azione non candiderà Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, le ministre ex forziste approdate venerdì nella segreteria di Azione - e di definire una piattaforma programmatica comune. L'unica soluzione possibile potrebbe essere quella di candidare i tre politici contestati da Calenda nei listini pluronominali della lista Democratici e Progressisti voluta da Enrica Letta.

Sul programma la richiesta del leader di Azione è stata spiegata questa mattina in una lettera inviata a Letta: "La nostra proposta per un'agenda repubblicana contiene tanti elementi che ci accomunano, dal salario minimo ai diritti. Ma su infrastrutture energetiche, revisione (non abolizione) del Rdc, politiche fiscali e di bilancio occorre trovare punti di compatibilità". La palla passa a nel campo dem.