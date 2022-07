Mercati tranquilli, spread non impazziti. Il dopo Draghi non fa paura

Sono passati sette giorni dal pomeriggio in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto di sciogliere le Camere prendendo atto dell’impossibilità da parte delle forze politiche, oltre che di Mario Draghi, di andare avanti in questa legislatura con una qualsiasi forma di governo. Sette giorni dopo, una delle sorprese più interessanti che hanno riguardato la settimana appena trascorsa è relativa a una catastrofe annunciata che fortunatamente ancora non c’è stata e chissà se ci sarà. Si temeva: cade Draghi e i mercati impazziranno. Si raccontava: finisce il governo e gli spread esploderanno. Si diceva: se ne va Draghi proprio nel momento in cui quella pasticciona di Christine Lagarde, numero uno della Bce, deve occuparsi di creare uno scudo antispread, e vedrete che disastro sarà per l’Italia. E invece? Invece nulla. Il differenziale tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi grosso modo è rimasto lì. I rendimenti dei Btp grosso modo sono rimasti lì. I mercati non si sono spaventati. La tranquillità indotta dallo scudo antispread non è stata turbata dall’avvicinarsi delle elezioni. E il panico che si temeva al momento non c’è. Nulla, zero, calma piatta.

