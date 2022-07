Politiche, Letta chiama i big. Emiliano e Decaro dicono “passo”

Alla chiamata alle armi - ovvero alla discesa in campo nelle liste - formulata dal segretario nazionale dem Enrico Letta, il sindaco di Bari Antonio Decaro e il governatore Michele Emiliano hanno risposto “passo”, preferendo rimanere “a presidiare il territorio” in vista di una possibile avanzata della destra. Con il Pd impegnato nella costruzione di una complessa alleanza oltre il “bilocale" con i civici, la proposta giunta da Roma invitava i “big” a candidarsi negli uninominali (oltre che nei listini), contribuendo a riequilibrare la partita del 25 settembre, che in Puglia vede, secondo le elaborazioni dell’Istituto Cattaneo, il centrodestra in vantaggio in quasi tutti i collegi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE