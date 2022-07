Parla Vendola: "Il Pd con Calenda? Un suicidio assistito"

Nichi Vendola, intellettuale, parlamentare e già governatore della sinistra in Puglia, con le dimissioni di Draghi finisce una stagione di commissariamento dei “competenti”? “Talvolta si è invocata la tecnica come si invoca lo spirito santo. Le competenze hanno l’aureola e vivono sulle nuvole (oggi si direbbe nel cloud). Certo fa impressione vedere l’incompetenza al potere, assistere ogni giorno allo show del dilettantismo e del narcisismo mediatico degli analfabeti in carriera. Ma, ecco il punto, la competenza non è neutra e le scelte di governo non sono mai oggettive. Noi viviamo un tempo nel quale si è fatto credere che il liberismo fosse una legge di natura, che il riformismo fosse fare le contro-riforme, che la tecnica fosse la sublime alternativa al caos di una politica da operetta. Di una politica che plaude al proprio fallimento, che finge di non vedere la faglia catastrofica dell’astensionismo sotto i propri piedi. La retorica governista uccide ciò che resta di passione politica”.

