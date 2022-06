Tutti "Insieme per il futuro": Di Maio tra bastoncini di pesce e liste civiche

Il ministro degli Esteri sceglie il nome per il nuovo gruppo parlamentare, ma sono in tanti a chiamarsi già così. Dai concorsi a premi ai movimenti di attivisti, ma non bastava cercare su google?

Cosa lega i bastoncini di pesce alle elezioni municipali di Montorio Romano, borgo da duemila anime a due passi da Roma? Strano ma vero, Luigi di Maio. Nello scegliere il nome per la nuova casa degli scissionisti dal 5 stelle, sembra che il ministro degli Esteri non abbia speso molto tempo a cercare su google “Insieme per il Futuro”. Il nome del gruppo parlamentare dei transfughi è infatti utilizzato da una moltitudine di progetti, associazioni, gruppi di attivsti e, ciliegina sulla torta, da un concorso indetto dal marchio di cibo surgelato Findus (Insieme per il futuro degli oceani) per sensibilizzare sulla condizione dei fondali marini.

Da Castronuovo di Sant’Andrea in Basilicata a San Marco dei Cavoti in Campania, da Alonte in provincia di Vicenza a San Potito Sannitico nel Casertano e la lista prosegue. I paesi che alle ultime amministrative hanno potuto dare le proprie preferenze a un “Insieme per il futuro” non si contano sulle dita di due mani. Da tutte le famiglie politiche, si intende. A Rocca Bianca è il nome del gruppo della Lega, a San Teodoro una lista che strizza l’occhio ai grillini e a Gradoli una civica che addirittura esprime il sindaco, Attilio Mancini.

Qualcuno, che si sente derubato della propria identità, storce anche il naso. “Diffidiamo l’onorevole Di Maio ad utilizzare il nome 'Insieme' per la sua nuova avventura politica”, tuona il direttivo di Insieme, appunto, il partito che fa capo a Stefano Zamagli e che alle ultime amministrative ha eletto dei consiglieri municipali in diversi comuni. I membri di Insieme svelano addirittura un retroscena sulla scelta del nome da parte dell’inquilino della Farnesina: “Chiamare 'Insieme per il futuro' il proprio gruppo parlamentare sembra infatti un dispetto di Di Maio a Conte, che due anni fa tramite ambienti a lui vicini aveva fatto circolare la voce sulla possibilità di dar vita a un partito chiamato 'Insieme', anche in quella occasione collegato dalla stampa e vari organi di comunicazione al nostro partito”.

D’altronde Di Maio ha già detto che Insieme per il futuro muoverà a “a partire dal sud e dai nostri sindaci”. Che si riferisca forse a quelli già eletti da altri? Che fossero tutti d’accordo sin dall’inizio, da anni e anni? Tutti Insieme, appassionatamente.