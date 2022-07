L'uscita di scena di Draghi sia una lezione per essere meno sprovveduti la prossima volta

Anche in questi giorni, che certo hanno un risvolto amaro e deludente, e i cui effetti saranno sciagurati per questo bel paese, abbiamo ecceduto in moralismo e sentimentalismo. Le circostanze penose dell’uscita di scena di Mario Draghi, impeccabile il suo comportamento mentre veniva mangiato da nani cannibali, hanno aumentato il tasso di impoliticità dei commenti fino a un livello, direi, maniacale. Ma che cosa è veramente accaduto a partire dal marzo del 2018? Come sono davvero andate le cose? Cerchiamo di ricostruirlo in breve, come sempre, e sostituiamo una quota minima di buonsenso alla montagna di bile e di rigetto estetico che ha toccato e tocca le vette che sappiamo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE