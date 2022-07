Perché ringraziare il Parlamento italiano, comunque finirà

Arrivati al punto in cui ci troviamo oggi, con un Draghi alla porta, con una crisi politica imminente, con una crisi economica incombente, con un conflitto a due passi dalle nostre case, verrebbe la voglia di osservare questo Parlamento con un certo disprezzo, con un certo sconcerto, e prepararsi a mandare al diavolo una classe dirigente incapace di proteggere un’eccellenza come Draghi dal triangolo delle Bermuda dell’instabilità politica. Verrebbe voglia perché è difficile non chiedersi come sia possibile non fare tutto il necessario per non privarsi di un governo rispettato e tutto sommato ben funzionante in una fase in cui ci sarebbe bisogno di tutto tranne che di incertezze e di discontinuità.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE