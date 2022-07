Seguire M5s e Lega per capire da che parte finirà il pendolo di Draghi

Mancano pochi giorni al passaggio di Mario Draghi alle Camere e in queste ore ci sono due meccaniche importanti che riguardano M5s e Lega da tenere d'occhio per capire cosa può succedere mercoledì in Aula: lo strappo dei ministri grillini, tutt'altro che impossibile, e la linea responsabile di Matteo Salvini che non vuole regalare le elezioni a Giorgia Meloni. Vedremo nelle prossime ore cosa farà il Carroccio, quando i governatori presenteranno un appello trasversale per chiedere al premier di restare al governo.

Le tre mosse possibili per convincere Draghi a rimanere al governo