La disfida delle due Leghe, raccontata dal protagonista Gianluca Pini

Già la presentazione su Twitter è un annuncio di quello che verrà: “Gianluca Pini, proudly a Lega Nord member of Parliament”. Proudly, cioè orgogliosamente membro della Lega Nord. Ed è qui il nodo. Perché Pini, federalista e autonomista, già segretario della Lega Nord Romagna dal 1999 al 2015, poi tra i fondatori della corrente maroniana dei “barbari sognanti”, vorrebbe tirare fuori la Lega Nord dal cassetto in cui l’ha messa Matteo Salvini, quando, vicepremier, nel 2019 si è dimesso da segretario di partito, sdoppiandosi poi in leader della creatura ad hoc, la Lega per Salvini premier. Che per i militanti duri e puri è come dire “ci hai trasformati nella bad company”.

