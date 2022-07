La via di Conte alla stabilità è l'instabilità: un ossimoro

Dalle “urgenze non urgenti” alla “sfiducia con fiducia”. Una selezione lessicale del perché Conte non riesce a rappresentare il suo partito

Mercoledì spiegava che “le urgenze che abbiamo posto a Draghi non sono urgenti”, dunque subito dopo manifestava la sua sfiducia al governo votandogli la fiducia. Poi spiegava anche al sindaco Roberto Gualtieri il suo “dissenso favorevole” al termovalorizzatore di Roma. Suggerendogli una tecnologia sperimentale, quella dell’ossido combustione, “che consiste in un fuoco senza fiamma”. Così con il “fuoco senza fiamma”, le “urgenze non urgenti”, il “dissenso favorevole” e la “fiducia con sfiducia” che si aggiungono alle care e vecchie “armi disarmate” (o difensive) ecco che Giuseppe Conte, eroe degli sconfortati che non trovano mai la posizione comoda, si consegna sempre di più e con frequenza a piccoli capolavori lessicali.