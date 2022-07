Gualtieri visita il termovalizzatore-gioiello di Parigi

Il termovalorizzatore del Centre de traitement Isséane di Issy-les-Moulineaux, comune situato nella petite ceinture che cinge Parigi, è il fiore all’occhiello dell’industria francese nel settore della gestione e dello smaltimento dei rifiuti. Attivo dal 2007, Isséane, costruito in parte nel sottosuolo e certificato Hqe (Alta qualità ambientale) per l’edilizia sostenibile, tratta 510 mila tonnellate di rifiuti l’anno, e nessuno dei suoi camini è visibile sullo skyline della capitale francese. Insomma, si integra perfettamente al tessuto urbano, oltre a essere di grande utilità pubblica. Regolarmente, delegazioni francesi e straniere vengono a visitare questo impianto moderno che trasforma in energia i rifiuti prodotti da più di un milione di abitanti. Nel 2016, era venuto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a prendere appunti a Isséane. Ieri pomeriggio, nel quadro di una visita diplomatica per rilanciare lo storico gemellaggio che da sessantasei anni lega Roma e Parigi, è stato il turno di Roberto Gualtieri.

