Il leader del M5s, la scissione e il sogno di una nuova Cosa rossa. Parla Stefano Fassina

La scissione nei Cinque stelle e il travaso verso la nuova creatura dimaiana non porta scompiglio soltanto nel M5s rimasto contiano, e non soltanto, di riflesso, nel Pd. C’è infatti un mondo a sinistra del Pd che — non da oggi — si interroga sull’idea di mettere insieme le forze attorno ad alcune parole d’ordine – lavoro, diritti, ecologia, pace – e di farlo anche in compagnia del Movimento. Ma ora che il M5s ha mutato pelle, con il trasloco a casa Di Maio della parte più riformista, centrista e governista, il “dove andrà Conte?” è diventata la domanda chiave per chi un tempo sognava nuove edizioni della “Cosa rossa”, come se l’ex premier potesse sperimentarsi nel ruolo di federatore (se l’era detto da solo, Conte, nel 2019, quando si dichiarava appunto pronto a “federare il centro-sinistra”). E oggi Stefano Fassina, deputato di LeU ed ex viceministro dell’Economia, osserva il quadro cangiante e “la variabile politica a Cinque stelle di cui Conte è il leader” e vede nel M5s superstite, “nonostante i problemi e il ridimensionamento elettorale, il soggetto che in ogni caso è riuscito a intercettare i bisogni e le richieste delle periferie sociali. Non esito a dirlo: il M5s è la forza politica che rappresenta oggi le periferie sociali che si sentivano abbandonate. E per chi ritiene che l’area progressista debba allargare il proprio terreno di consenso e di lavoro oltre i confini degli ultimi vent’anni, il M5s è sicuramente un valore aggiunto, al di là della sintonia o della non sintonia su alcuni temi. Quindi è importante, a mio avviso, consolidare un percorso di interlocuzione”. Il punto ora è, dice Fassina, “concentrarsi per recuperare, a sinistra, la capacità di raccogliere attorno a sé le fasce sociali che non si sentivano più rappresentate da tempo. E a me invece pare che in questa forsennata e poco ragionata corsa al centro si lasci indietro un enorme problema: dare voce a chi è più in difficoltà, e non sono pochi”.

