La vita di Di Maio è una promessa senza passato e carica di futuro

Di Maione non lo sa, ma non è solo un politico trasformista e schizofrenico, lo siamo in certa misura tutti, e per fortuna dell’Italia nostra. E’ anche emulo di un grandissimo poeta. Non rivelo alcunché di ignoto se ricordo che nel 1871, in una lettera a Georges Izambard, suo professore, Arthur Rimbaud definì così il manifesto vero di tutta la sua breve, intensa vita di poeta: “Je est un autre”, “Io è un altro”. Per la verità lui ha più modestamente sibilato al Sé di ieri, al grillino passato, “uno non vale l’altro”. Come dire, io sono io e voi non siete un cazzo, altro che uno vale uno. Ma a parte l’indubbia e legittima immodestia di uno che a 35 anni ha già conquistato la maggioranza relativa con il famoso ex 32 per cento, ha abolito quasi la povertà (e il senso del lavoro) con il Reddito di cittadinanza e il decreto “Dignità”, ha dato una sforbiciata di due, trecento parlamentari alle Camere, con una riforma costituzionale riuscita e convalidata da referendum (miracolo!), è stato ministro in tre governi di segno opposto, ha manifestato con i gilet gialli e ha messo su una pochette da paura alla Farnesina, roba che neanche al vecchio e compianto Giulio Andreotti era riuscita, a parte questo, quello scherzare sull’Io e l’alterità lo colloca nel Pantheon delle grandi sensibilità artistiche.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE