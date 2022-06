Caro bollette, Draghi spiega le nuove misure in conferenza stampa

Il governo ha licenziato un nuovo decreto che contiene misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia. Il premier interviene da Palazzo Chigi per illustrare le principali novità

Il Consiglio dei ministri ha approvato quest'oggi un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale. Il presidente del Consiglio Mario Draghi tiene alle 18 una conferenza stampa da Palazzo Chigi per illustrare le principali novità del pacchetto appena licenziato dal governo.