Lucia Azzolina segue Luigi Di Maio e lascia il M5s

L'ex ministra passa con Insieme per il futuro

Lucia Azzolina segue Luigi Di Maio. L'ex ministra della Pubblica istruzione del governo Conte 2 lascia il M5s. La sua scelta arriva dopo tre giorni dall'annuncio del ministro degli Esteri di formare il gruppo parlamentare Insieme per il futuro. "Stimo Conte, ma è ostaggio dei suoi 5 vice", ha detto Azzolina il cui passaggio nel nuovo gruppo parlamentare era nell'aria già da qualche giorno. "Non cercano lealtà ma devozione", ha aggiunto l'ormai ex grillina riferendosi alla cerchia vicina al capo politico del M5s, il cui nuovo corso "non è mai partito. Ho passato gli ultimi giorni a chiedere un cambiamento che non ci sarà. Ne ho avuto la conferma definitiva. Oggi mi chiedo cosa sia il Movimento 5 Stelle e non so rispondere. Vivo da tanti mesi

un enorme disagio. È come un fidanzato che speri che possa cambiare, ma non cambia. Anzi peggiora. Il famoso nuovo corso, quello della maturità politica, non è mai iniziato. Non siamo né carne né pesce".





Questa mattina è stato invece Antonio De Santis, ex assessore della giunta Raggi e attualmente capogruppo della lista Virginia Raggi in Campidoglio ad annunciare, con un'intervista al Foglio, l'adesione al gruppo politico del responsabile della Franesina: "Luigi Di Maio propone un progetto con lo sguardo rivolto al futuro. Che guarda ai sindaci, al civismo, all’associazionismo, ai territori e a chi, come me, ha avuto responsabilità di amministrare enti locali complessi come Roma"