Meloni e il rischio appiattimento su destre non sue. Parla Luca Ricolfi

Giorgia Meloni attraversa il suo momento di successo elettorale, ma ci sono cose da cui deve guardarsi? Perché da un lato è attaccata nei talk show e nelle dichiarazioni di alcuni politici, da sinistra, con formule stantie, modello “lotta antifascista” un tanto al chilo, dall’altro rischia di dover pagare tributi retorici a una sorta di subcultura da vecchia destra che ripete formule altrettanto trite: no ai poteri forti, no alla lobby gay eccetera, in una reiterazione di riflessi condizionati. Ne parliamo con il politologo e sociologo Luca Ricolfi, a partire dal recente intervento di Giorgia Meloni alla convention di Vox, partito ultranazionalista spagnolo, che in Europa aderisce all’ECR, come Fratelli d’Italia: “Ne ho ascoltato qualche passaggio”, dice Ricolfi, “e mi ha colpito una cosa: il tono era del tutto diverso da quello tenuto a febbraio in Florida, alla convention dei Conservatori americani. In America Meloni aveva fatto un discorso appassionato, in Spagna ha tenuto un comizio arrabbiato. Mi sono chiesto come mai, visto che – ai fini di politica interna – quel discorso-comizio è uno scivolone, e ogni singolo passaggio le sarà ritorto contro. Lo ha capito benissimo Pierluigi Bersani, che in un recente talk show ha suggerito al Pd di far circolare quel discorso senza commento. La mia impressione è che Giorgia Meloni si sia lasciata prendere la mano, abbia per così dire ‘sentito’ il clima di sovraeccitazione tipico di simili adunate, e abbia reagito rispolverando la sua verve oratoria, che almeno fra i politici italiani non ha eguali”.

