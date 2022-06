Perdere a Verona per Meloni sarebbe una macchia, per Salvini invece la tranvata definitiva

L’Arena come il Colosseo. Perché Verona vale Chigi, di questi tempi. O quanto meno i blocchi di partenza alle prossime elezioni politiche: il ballottaggio tra Damiano Tommasi e Federico Sboarina scotta, travalica la prima città del Veneto per popolazione. Dietro i due candidati ci sono i partiti. E i loro leader. Che da destra a sinistra si giocano una buona fetta di potere contrattuale nelle rispettive coalizioni. Letta e il Pd sognano il colpaccio. Giorgia Meloni la consacrazione. Matteo Salvini è l’unico in preda agli incubi, in un caso o nell’altro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE