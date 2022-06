Letta rinnova la linea filo-Kyiv. E confida che Draghi abbia la meglio su Scholz

I sondaggi confortano il segretario del Pd: stare dalla parte dell'Ucraina paga. Anche se domenica le amministrative daranno risultati non rosei, la fermezza euroatlantico resterà. I resoconti dei parlamentari dem da Kyiv: a essere in imbarazzo lì è la Germania, che potrebbe non opporsi alle mosse del premier

La convinzione di Enrico Letta poggia su fondamenta solide, per quanto indicibili. Perché i sondaggi arrivati sul tavolo del segretario non possono essere rivelati, nell’imminenza del voto, ma fotografano tutti la stessa tendenza: un rafforzamento dei partiti che coerentemente sostengono la causa ucraina, e un contestuale cedimento di chi invece tentenna, e talvolta sbarella. Per questo Letta ha deciso: a prescindere da quale sarà il responso delle urne, domenica sera, la linea non cambia: a sostegno di Kyiv, dalla parte dell’Europa e della Nato, al fianco di Mario Draghi.