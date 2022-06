"L'Europa resta unita contro Putin. E in Italia nessuno faccia scherzi". Parla Amendola

L’entusiasmo in cui martedì sera è prorotto qualcuno della delegazione italiana a Bruxelles (“En plein!”), Enzo Amendola lo esibisce in modo più misurato: “Le conclusioni del Consiglio europeo aprono uno spiraglio che non era scontato e confermano una dinamica che pure quella sembrava messa in discussione”. Sono due, insomma, le ragioni dell’ottimismo del sottosegretario del Pd, responsabile degli Affari europei per il governo. “Lo sdoganamento del price cap indica la volontà dell’Unione di non essere succube delle isterie del mercato energetico. Quanto alle sanzioni, invece, si conferma la fermezza di 27 stati che in modo compatto, sia pure a costo di mediazioni e fatica, confermano la ferma opposizione all’invasore russo. C’era chi, a Mosca e non solo, scommetteva sulla rottura dell’unità, in vista di questo sesto pacchetto: così non è stato. L’Europa, tutta insieme, rinnova l’isolamento di Putin”.

