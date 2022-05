Il putinista salviniano organizza la scissione della Lega nel Mondo

La ridotta dei putinisti impenitenti. E forse il segno che non tutte le contraddizioni salviniane possono essere sanate, non tutte le abiure riassorbite. Sta di fatto che Lega nel Mondo, l’internazionale del Carroccio che da sempre cura le relazioni diplomatiche della Padania con alleati d’oltre confine, e da sempre lo fa con granitica compattezza, subisce una scissione. A guidarla è Marco Tirapelle, uno degli esponenti di quella Liga veneta così ossequiosa nei confronti del Cremlino. Veronese di nascita ma russo d’adozione, militante da sempre e collaboratore parlamentare del gruppo della Camera dal 2018, Tirapelle è da anni una figura centrale nella Lega nel Mondo, tanto da essere arrivato a ricoprire il ruolo di coordinatore politico per l’Europa.

