Concorrenza, ma dove?

Il richiamo di Mario Draghi alla sua maggioranza in merito alla necessaria accelerazione delle riforme, e in particolare del ddl Concorrenza, solleva un problema con cui i partiti devono confrontarsi. Dalla sollecita attuazione del provvedimento dipende l’erogazione dei fondi europei. Ma il tema su cui la discussione sembra essersi arenata – l’annosa questione delle concessioni balneari – è la perfetta sintesi della bancarotta intellettuale della politica in generale, e del centrodestra in particolare. Il tema riguarda solo in piccola parte il merito delle decisioni da prendere. La difesa dei balneari è visibilmente un pretesto per bloccare le pur timide liberalizzazioni previste dal disegno di legge varato a novembre. Oltre tutto, il compromesso raggiunto solo poche settimane fa è ben lontano dal dare una risposta definitiva alle richieste di Bruxelles. Sul piano tecnico, la decisione del Consiglio di stato – che ha clamorosamente bocciato la maxi proroga voluta dal Conte gialloverde – impone di rientrare nel perimetro del diritto dell’Unione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE