Ottimisti sull'Italia. Così il Pnrr aiuta Draghi a ricordare i costi del populismo

Ha detto ieri Mario Draghi, dialogando con alcuni studenti di una scuola media in provincia di Verona, che anche quando ci sono difficoltà essere pessimisti non serve letteralmente a niente. Perché il pessimista, dice Draghi, si limita a lamentarsi, si compiace a stare lì seduto a dire che non va bene nulla, si diletta a criticare senza offrire soluzioni per risolvere un problema e coltiva dentro di sé uno stato d’animo che non produce nulla. Bisogna essere ottimisti, ha detto Draghi. Bisogna guardare al futuro come un’opportunità, non come un rischio. Draghi, naturalmente, si rivolgeva agli studenti e non parlava di politica. Ma la chiave dell’ottimismo, per provare a leggere il nostro futuro, è una chiave che meriterebbe di essere messa a fuoco anche in un contesto diverso rispetto a quello in cui si trovava il premier. E per quanto gli scricchiolii della maggioranza possano destare preoccupazioni, sia sul fronte del sostegno militare all’Ucraina sia sul fronte del sostegno politico al Pnrr, la verità è che anche sul futuro dell’Italia le ragioni per essere ottimisti sono superiori rispetto a quelle per cui si potrebbe essere pessimisti.



