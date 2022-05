Draghi incontra gli studenti di Sommacampagna per parlare di guerra

in diretta

Mario Draghi in visita in provincia di Verona. Il presidente del consiglio incontrerà alle 9.15 alcuni studenti dell'Istituto comprensivo Dante Alighieri di Sommacampagna, dai quali ha ricevuto una lettera sulla guerra tra Russia e Ucraina. Un messaggio a cui il presidente del Consiglio ha deciso di rispondere in persona, parlando direttamente con i giovani studenti.

Per le 10.20, è prevista la deposizione di una corona di alloro all’Ossario di Custoza e infine a Sant’Ambrogio di Valpolicella con una visita all’azienda Masi Agricola, prevista per le 10.50.