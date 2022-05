Il Pd è per il no, ma i sindaci si “impuntano” sulla Severino. Parla Matteo Ricci

La linea Pd sui referendum e la condizione di chi governa sul territorio: per chi è sul campo, la legge Severino andrebbe cambiata. E i sindaci e gli amministratori non lo dicono da oggi. Già due mesi fa, infatti, l’Anci, anche contro il segretario Pd Enrico Letta, si era espressa sulla legge che prevede una sospensione di diciotto mesi dal mandato amministrativo anche in assenza di condanna definitiva e per reati minori o dal profilo ambiguo come l’abuso d’ufficio. Diceva infatti allora Antonio Decaro, presidente Anci: “La stragrande maggioranza di queste sospensioni decade alla loro scadenza e l’unica conseguenza che ne deriva è un grave danno per la vita della comunità che rimane senza guida, e per la figura del sindaco, la cui vita politica e personale viene inevitabilmente segnata”. Per questo, diceva allora Decaro, “sentiamo l’esigenza, al di là di quale sarà l’esito del referendum ammesso dalla Corte costituzionale e al di là delle legittime posizioni assunte dalle forze politiche, di tornare a ribadire come Anci la necessità che la legge Severino venga modificata”.

