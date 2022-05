Conte medita l'uscita dal governo, ma i ministri M5s non lo seguirebbero

“Ho lasciato il caricabatteria del cellulare a casa. Non pensavo di essere eletta, credevo di poter andarmene un attimo dopo il voto”. Mentre Stefania Craxi, neo presidente della commissione Esteri del Senato, cerca un sostegno per il suo cellulare impazzito, Giuseppe Conte riunisce “d’urgenza” il consiglio nazionale del M5s con la solita tentazione: staccare la spina al governo. “C’è un’altra maggioranza: Draghi ci tuteli”, dice l’ex premier. Voce grossa, e parole (quasi) definitive. Le pronuncia fuori dalla sede del partito, a due passi dalla Camera. Quattro minuti di dichiarazione per i Tg, prima di entrare in auto per andare all’ambasciata della Finlandia. Dove lo aspetta la premier Sanna Marin, appena tornata da Palazzo Chigi, il corpo diplomatico ed Enrico Letta. Davanti a un pranzo veloce – crema di topinambur, tortelloni e orata con gli asparagi – Conte mette da parte per un momento la clamorosa batosta rimediata dai suoi in Senato. Con il segretario del Pd sembrano quasi alleati, con la premier finlandese c’è familiarità che deriva da vecchi Consigli europei. Intorno al capo del M5s c’è un partito in guerra. Che si accusa a vicenda. Che deve trovare un colpevole interno. Paola Taverna si sfoga da ore come solo lei sa fare. Frasi forti. E’ finita come si sa: al posto del filoputiniano Vito Petrocelli è stata eletta, nel segreto dell’urna, Stefania Craxi: 12 voti contro i nove del grillino Ettore Licheri, già capogruppo in Senato e vittima degli errori di calcolo degli strateghi contiani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE