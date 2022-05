Commissione esteri, eletta Stefania Craxi (Forza Italia). Disfatta M5s

La senatrice azzurra, figlia di Bettino, a sorpresa presiederà l'organismo di Palazzo Madama. Sconfitta inaspettata di Giuseppe Conte, che rivendicava la presidenza per i pentastellati

Clamoroso in Senato. E' stata eletta a sorpresa Stefania Craxi, presidente della Commissione esteri, posto lasciato vuoto da Vito Petrocelli del Movimento 5 Stelle. La votazione si è conclusa con 12 voti per Craxi e 9 per Ettore Licheri, candidato dei grillini.