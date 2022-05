Il compagno Tabacci ci prova. Potrebbe essere lui l'anti Fontana in Lombardia

Il sottosegretario Bruno Tabacci, qualche giorno fa: "Da uomo delle istituzioni, rispondendo a una domanda precisa ho semplicemente affermato la mia disponibilità a dare comunque una mano alla mia Regione qualora mi venisse chiesto, come credo debba fare chiunque abbia maturato un po’ di esperienza utile per la propria comunità”. Riassunto: Tabacci si offre per una eventuale candidatura a sfidante di Attilio Fontana (quando il centrodestra deciderà finalmente di annunciarlo). Il nome comincia a girare, e lui a Repubblica dice: "Quello di presidente di Regione è un mestiere che ho già fatto". Si interpreta come acqua sul fuoco di una possibile candidatura. E invece no. Ancora ieri, Tabacci sul giornale online true-news.it: "In questo momento sto lavorando su altro, come ho già detto, non ho nulla da chiedere e se me lo chiedessero sarei pronto a dare una mano alla mia Regione". E così, nelle chat dei compagni di partito il concetto è uno solo: altroché smentite e acqua sul fuoco, il compagno Bruno ci prova!

