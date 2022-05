Chi è Vinicio Peluffo, il segretario che vuole portare il Pd a vincere in Lombardia

Iscritto al Pci poco prima della caduta del muro di Berlino, a lui Enrico Letta ha affidato le chance per sfilare la Regione alla destra dopo più di trent'anni. Ma anche qui costruire un centrosinistra largo non sarà facile

L’avanzata del Pd lombardo parte da Roma, dove oggi si è tenuta la direzione nazionale dem. Tra notabili e dirigenti, seduto in platea c’è anche Vinicio Peluffo: segretario del Pd in Lombardia a pochi mesi dalle regionali del 2023, il destino dello schieramento progressista è nelle mani di quest’uomo dal nome antico. “Non mi sento Atlante” si schermisce al telefono. Eppure sarà proprio lui a tentare l’assalto al cielo, formando una Grosse - Koalition in grado di issare lo stendardo progressista sul piano più alto di Palazzo Lombardia. Non solo: Peluffo dovrà esercitare anche il ruolo di kingmaker, avendo ricevuto pochi giorni fa l’investitura ufficiale da Enrico Letta (“la scelta del candidato sarà una decisione che prenderà il Pd lombardo, nei tempi che verranno decisi da loro. Io sono molto attento e rispettoso dell’autonomia dei livelli regionali del nostro partito”).