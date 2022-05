La difesa di Ferrara: "Antiamericano io? Macchina del fango". Ma i post del 2016 lo smentiscono

Da un Petrocelli all'altro? La commissione esteri è di nuovo un caso. E il caso questa volta si chiama Gianluca Ferrara, il nome individuato dal Movimento 5 stelle per la nuova presidenza. Il senatore, che è anche vice capogruppo M5S al Senato, non ha per la verità troppa voglia di parlare. È infastidito, dice, dai titoli dei giornali - “anche del Foglio” - che l'hanno dipinto come vicino alle idee di Putin. E però, è pure vero che Ferrara, fondatore e direttore della casa editrice Dissensi e autore tra le altre cose di un libro dal titolo L'Impero del male, i crimini nascosti da Obama a Trump, abbia lasciato dietro di sé più di qualche dubbio sulle sue posizioni relative alla politica del Cremlino.

