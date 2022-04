Guerini declama la lista della armi per Kyiv. Il M5s? Muto

Il ministro della Difesa, al Copasir, non riceve obiezioni grilline sulle armi “difensive” evocate da Conte, né sull'impegno per il 2 per cento per le spese militari. L'impegno italiano sul gas e il risiko africano: cosa cambia dopo il vertice a Ramstein

Se la polemica grillina non è iniziata neppure, non è solo perché Adolfo Urso, con fare presidenziale, l’ha disinnescata preventivamente ricordando che “il Copasir non è un organo di dibattito politico”. C’è che dietro alle parole di Lorenzo Guerini, nella sua relazione che è andata ben oltre la lettura dell’elenco degli armamenti inviati all’Ucraina col secondo decreto ad hoc, in attesa di un terzo più delicato e più sostanzioso, tutti i membri del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica c’hanno una certa gravità: “Perché la guerra scatenata da Putin determinerà un riassetto generale che va ben oltre il fianco orientale dell’Europa”, ha spiegato il titolare della Difesa, riassumendo le conclusioni del vertice di Ramstein. Con un riferimento specifico al “Risiko africano”.