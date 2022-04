Riesumare il Ttip? Così Draghi lavora a una nuova "Nato commerciale"

L'idea è di rafforzare la collaborazione euroatlantica in uno scenario di guerra fredda economica. Le mosse di Colao, il viaggio di Giorgetti in Germania. La prima svolta? Intel potrebbe raddoppiare i suoi investimenti in Italia

Se alla fine l’atteso annuncio arriverà, come si spera, se insomma Intel davvero deciderà di raddoppiare i suoi investimenti in Italia, passando dai 4,5 miliardi già previsti agli 8 da definire, ciascuno dei due rivendicherà la bontà del proprio metodo. Giancarlo Giorgetti dirà che l’aver reagito a brutto muso a quel “mezzo sgarbo” del colosso hi-tech americano è servito a rilanciare la posta; Vittorio Colao, che col ministro dello Sviluppo ha avuto sul tema un grosso diverbio, è convinto che al contrario è stato proprio l’aver usato la diplomazia a tenere aperta la trattativa. Come che sia, per Palazzo Chigi la partita è più grande di così: e riguarda una nuova Nato, quella commerciale.