Lo strano caso del putiniano bulgaro ospite dei Giovani dem

Un socialista bulgaro che sostiene l’invasione russa in Ucraina, sfoggia magliette con la Z dell’esercito putiniano e considera Zelensky “un drogato” che ha ucciso 12 mila persone tra Donetsk e Lugansk è stato a Genova ospite dei Giovani democratici, l’organizzazione giovanile del Pd. Che, nonostante fosse stata avvertita della sua presenza, ha preferito non fare alcunché per allontanarlo. E’ successo tra l’8 e il 9 aprile scorsi. Quando nel capoluogo ligure si è tenuto un Comitato dell’Internazionale dei giovani socialisti. Una riunione tenuta in presenza per la prima volta dopo più di due anni, a cui hanno preso parte delegati da tutta Europa. E organizzata anche per discutere della guerra in Ucraina ed esprimere solidarietà e supporto ai rappresentanti di Kyiv.

