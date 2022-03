“Il bipolarismo è finito, c'è Draghi dopo Draghi”. Parla Giovanni Toti

I tempi, le spese, il ruolo dei servizi. Sono tre delle questioni su cui l'ex premier non ha dato risposte chiare durante la sua audizione in merito all'operazione del Cremlino in Italia nel marzo del 2020. E il generale Portolano, allora capo del Comando interforze, a chi gli chiede un giudizio risponde: "Io lo dissi che non era il caso, ma fui preso per paranoico"