I "missili supersonici". La gaffe di Di Battista e la battuta di Della Vedova

Il solito Dibba, le solite gaffe. L'ultima è arrivata ieri sera, nel corso della trasmissione Di Martedì condotta da Giovanni Floris. Si parla di Ucraina e Alessandro Di Battista ci tiene a spiegare, mentre dialoga con Benedetto Della Vedova, esponente di + Europa e sottosegretario agli Esteri che i missili utilizzati da Putin siano "supersonici".

"Ipersonici", incalza Della Vedova, correggendo l'ex grillino che prova a giustificarsi: "Non è il mio campo, grazie a Dio, sono obiettore di coscienza". Poi la battuta fulminante del sottosegretario - "Anche io, ma leggo" - a sottolineare il pressapochismo che spesso accompagna le uscite di Di Battista. Che, per la verità, sul confilitto in Ucraina aveva già mostrato tutta la sua competenza quando due giorni prima che la Russia attaccasse Kyiv aveva scritto: "Putin non sta invadendo".