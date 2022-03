Pure la guerra finisce in caciara nei talk-show

Fuori i virologi dai programmi televisivi, dentro gli esperti di geopolitica. E magari fossero solo quelli. Intanto è caccia soprattutto all’ospite ucraino o russo in studio

Ormai è chiaro che sostituendo Arcuri con Figliuolo stavamo anticipando il nuovo corso dei talk-show: fuori i virologi, dentro un manipolo di generali, sottufficiali, ex alpini, strateghi militari, riservisti, direttori di Limes. Il ritorno della Storia con la S maiuscola così, tutta insieme all’improvviso, fa venire il capogiro. “Putin vuole rimettere in piedi l’Urss”, dice Sallusti da Gruber. “Dunque è un nuovo Hitler”, replica Gad Lerner. “Di Battista è ambiguo come Chamberlain nel ’38”, sempre Sallusti, ma da Floris. Forse “testimone oculare” anche lì. E se Dibba è Chamberlain, Di Maio sembra Churcill nell’ora più buia: “Putin più atroce di qualsiasi animale”. Dopo Dostoevskij, toccherà anche a “Masha & Orso”.