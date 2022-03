Draghi in “corriera”. Fa visita a Palmanova e chiama Biden dal piccolo paese

Nasce la “brigata Osoppo” della solidarietà. Era necessario spingersi dove l’Italia finisce per avvisare gli italiani che “i profughi ucraini sono già sessantamila ma non sappiamo quanti potranno essere dopo”, dice il premier, accolto dal presidente del Friuli- Venezia Giulia Fedriga. Il gas russo? "Vedremo, vedremo".

La chiamano la città a stella. 5.300 abitanti, 500 stranieri, nessun taxi, gli anziani in contrada Savorgnan bevono tocai. Potrebbe diventare la Lampedusa dell’est. A Trieste non ci credevano: “Mario Draghi a Palmanova?”. A Udine suggerivano la “corriera”: “È il mezzo più comodo per arrivarci”. Dalla stazione ferroviaria partono tre treni. “Ma prima delle 8”. Il sindaco di Palmanova, “Bepi” Tellini, un antico socialista, una bella faccia da uomo perbene, racconta, seduto in municipio, che l’ha saputo dai giornali e che poi l’hanno chiamato da Roma. Si chiede: “Secondo lei dovrò parlare? Cosa posso dire dopo un presidente? Io mi emoziono”. Correva a casa per indossare l’abito buono e per strada raccoglieva giornalisti senza auto: “Salga con me”. È stato il primo viaggio presidenziale piccolo, piccolo.