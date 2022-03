"M'ha rovinato la guerra". Così Draghi e Salvini sono costretti a convivere

Entrambi hanno capito, con tempi diversi, che fino al 2023 dovranno convivere sotto lo stesso tetto: quello del governo. C’è la guerra in Ucraina (con tutte le complicazioni del caso). E fra Mario Draghi e Matteo Salvini sembrano esserci timidi segnali di scongelamento. Prima o poi si vedranno. Magari già la prossima settimana – nessuna data è in agenda per ora – “appena la raffica di Consigli dei ministri lo consentirà”. Intanto giovedì si è verificato un piccolo fatto politico: il premier ha lanciato un salvagente al leader della Lega. Gli ha dato “dell’europeista”. In altri tempi il capo del Carroccio si sarebbe offeso per l’affronto, l’altra sera invece su Twitter lo ha ringraziato per “il riconoscimento di responsabilità”. Salvini e Draghi non si guardano negli occhi dalla sera del 28 gennaio quando si incontrarono in un appartamento di via Veneto per parlare di Quirinale. In quell’occasione, il leader della Lega notificò all’ex banchiere il suo non possumus. Non possiamo votarti per il Colle. Com’è finita si sa. E dopo la rielezione di Sergio Mattarella è partita la rumba.

