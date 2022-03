Per il Tg2 Salvini è un super pacifista che non si ferma "neanche davanti alle contestazioni"

La visita a un centro della Caritas al confine tra Polonia e Ucraina, il lavoro per accogliere i profughi ucraini con l'Unione europea che "dovrà mettersi a disposizione". Viene raccontato con questi toni dal Tg2 il viaggio di Matteo Salvini in missione di pace nell'est Europa. Secondo cui il segretario della Lega "non si ferma neanche davanti alle contestazioni del sindaco polacco di una cittadina al confine, che gli mostra una maglietta di Putin, perché l'obiettivo è aiutare e condannare la guerra". Così come "alle polemiche che provengono dall'Italia da Matteo Renzi, a cui il segretario risponde secco: vengano qui a portare aiuti. Ha un problema chi fa polemica anche con la guerra alle porte". E le parole del sindaco di Przemysl che ha ricordato a Salvini il suo supporto a Putin? Non pervenute.