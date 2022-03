Dalle rinnovabili al nucleare. Così Franceschini (ed Emiliano) sabotano l'agenda di Cingolani

La situazione è grave, se è vero che al Mite hanno elaborato, tra i vari scenari, anche uno di quelli che per ora Roberto Cingolani si rifiuta di valutare seriamente, e cioè la ripresa delle attività nella centrale nucleare di Trino Vercellese. E però, come spesso succede, la situazione pur essendo grave non è seria, se neppure la guerra e il rischio di razionamento dell’energia valgono a superare le consuete resistenze del ministero della Cultura sull’installazione di nuovi impianti per le rinnovabili. L’ennesima puntata di questa saga di dubbio gusto, l’ultima baruffa di una tenzone ormai perenne tra Cingolani e Dario Franceschini è andata in scena a metà febbraio. Solito copione: il ministro della Transizione ecologica che scalpitava per avviare finalmente i lavori di insediamento di impianti eolici e fotovoltaici, e il titolare della Cultura, custode supremo del verbo delle soprintendenze, che opponeva il suo diniego. Tutto come sempre, appunto, se non per il fatto che i carriarmati di Putin erano già sul confine ucraino e Mario Draghi da settimane teneva contatti diplomatici con Usa e Qatar per trovare alternative alla dipendenza italiana dal gas russo. E dunque si pensava che quei dieci impianti rimasti da troppo tempo in attesa dell’autorizzazione relativa alla valutazione d’impatto ambientale (Via) ottenessero finalmente un bollino verde. Macché. Alla fine, in un gioco d’illusionismo burocratico condotto tra Franceschini e Michele Emiliano, tutto s’è impantanato un’altra volta.

