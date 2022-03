Salvini destabilizza il governo mentre Putin attacca l'Europa. A chi fa comodo? Ops! 

Mai, prima di giovedì, insomma mai prima della crisi ucraina, Matteo Salvini aveva davvero messo in dubbio e a rischio la tenuta del governo. Nell’ultimo anno, al contrario, pur di mantenere in piedi Mario Draghi, il leader della Lega si è sistematicamente rimangiato ogni singolo rigurgito della sua stessa propaganda rancida. Anche a costo di perdere voti. Dall’obbligo vaccinale fino al green pass. E infatti mai, prima di ieri, un dirigente della Lega come Riccardo Molinari, il capogruppo alla Camera, si era spinto a manifestare perplessità sulla sopravvivenza del governo di unità nazionale. E su cosa, poi? Sulla riforma del catasto, una cosa che entrerà forse in vigore, chissà, un giorno del 2026. Nessuno vuole pensare che Salvini sia una delle tante talpe di Putin sparse per il mondo, il piccolo sabotatore che scava sotto terra e piazza l’unico ordigno di cui dispone per destabilizzare un paese cardine dell’Unione europea e della Nato: i voti della Lega in Parlamento. È certamente impossibile.

