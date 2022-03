Il Donbas di Draghi è il Parlamento. Garofoli e Funiciello quasi ministri

Ha in pratica due nuovi ministri degli Esteri che si occupano dei conflitti di politica interna. E infatti, come in Ucraina, è stata attrezzata una stanza per i negoziati, la “Sala verde” di Palazzo Chigi, dove il (non) ministro, il “soprasegretario” Roberto Garofoli, disinnesca gli ordigni sul ddl Concorrenza. L’altro (non) ministro, il capo di gabinetto, Antonio Funiciello, tiene invece il “telefono rosso”. Esiste il Donbas che toglie il sonno a Mario Draghi ma esiste pure un parlamentarismo nucleare. I russi prendono la centrale di Zaporizhzhia, ma, in Italia, l’emergenza è l’emendamento 1.365 del M5s, il missile terra-aria al codice degli appalti. Sulla riforma dei balneari sono sempre mobilitati i “separatisti” della Lega. E’ così che aiutano un premier in tempo di guerra. Gli fanno la guerra.

