Così Lega e M5s provano a sabotare l'intesa sull'invio di armi all'Ucraina

Il salviniano Candiani e il grillino Ferrara complicano fino all'ultimo l'accordo sulla risoluzione congiunta. La mediazione di Fassino, di sponda con Palazzo Chigi. Conte prova a fermare le diserzioni dei suoi senatori, ma Petrocelli guida l'ammutinamento. Letta rassicura Boldrini e Delrio: "E' un passaggio storico per l'avanzamento dell'Ue, non bellicismo". Domani Draghi alle Camere

Il clima era talmente surreale che a un certo punto Andrea Delmastro, con comprensibile gusto della provocazione, informava i suoi colleghi di Fratelli d’Italia che “qui siamo noi, che pure staremmo all’opposizione, gli unici a essere d’accordo col governo”. Non era esattamente così, a dire il vero. E però in effetti i primi due interventi della riunione, quelli del grillino Gianluca Ferrara e del leghista Stefano Candiani, avevano sorpreso in molti. Perché, mentre i responsabili dei vari partiti discutevano per definire il testo della risoluzione da approvare l’indomani in Aula, quando Mario Draghi sarebbe arrivato a riferire sulla scelta del governo di inviare sostegno militare agli assediati di Kyiv, sembrava quasi ricostituirsi quella strana corrispondenza di sensi – di sensi filoputiniani – di marca gialloverde.