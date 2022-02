Draghi e la trappola per il Pd 

Il principale partito della sinistra italiana e i suoi alleati minori devono riproporre la “vocazione maggioritaria”, rivolgendosi agli elettori con una proposta che non si fermi al quotidiano, o all'emergenza, ma che guardi alla soluzione dei grandi nodi della società. Equivoci da risolvere per non vanificare una buona stagione

C’è in giro un’aria di rassegnazione che non promette nulla di buono. Sembra che la massima aspirazione della sinistra riformista trovi espressione in una strategia in quattro mosse. Primo. Andare al voto nel 2023 “liberi dal vincolo soffocante delle coalizioni”. Secondo. Prendere con sollievo atto, dopo il voto, che non ci sono, nel nuovo Parlamento, né una maggioranza, né una minoranza politicamente omogenee. Terzo. Dare vita a un governo presieduto da una personalità terza (il massimo sarebbe Draghi, ma, in mancanza, da qualcuno che vagamente gli assomigli, purché non abbia partecipato alla competizione elettorale), ed appoggiato sia da forze politiche di centrosinistra, sia da forze politiche di centrodestra. Tutto ciò consentirebbe (quarto) che il Pd, nato per essere il partito asse dell’alternativa di governo al centrodestra, decisa dagli elettori, possa continuare a essere, anche nella prossima legislatura, il “partito del sistema”, presente in ogni soluzione di governo, a garanzia dell’ancoraggio del paese all’Europa, all’atlantismo e… al principio di realtà.