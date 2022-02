Meloni frena i nostalgici: "Sarò implacabile, vi caccio". Sfida a Salvini sulle comunali

La leader di Fratelli d'Italia riunisce la direzione: "Per arrivare al governo, dobbiamo essere perfetti". Nodo comunali: a Verona, Palermo e alle regionali in Sicilia il partito è pronto a correre da solo

Tutti in riga: “Sono implacabile con me stessa e lo sarò anche con voi. Dobbiamo essere perfetti, a partire dai profili Facebook”. Giorgia Meloni non intende più tollerare sui social network post nostalgici che invocano a una fascisteria d’accatto. Altrimenti? Caccia tutti. La “capa” di Fratelli d’Italia riunisce la direzione nazionale del partito e prova l’assalto al cielo. Dal 29 aprile al 1° maggio lancerà il programma di governo. In vista delle amministrative, avvisa Salvini e Berlusconi: “Possiamo andare da soli”.