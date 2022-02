Il "ministro" del real Quirinale. Chi è Ugo Zampetti, ritenuto (forse) il facilitatore del bis

Roma. Esiste il reato di vilipendio al capo dello stato e poi ne esiste un altro che non è codificato: “Del segretario generale di Sergio Mattarella non si deve mai parlare”. Non si può neppure chiedere la grazia al presidente. Tutte le richieste inoltrate al Quirinale vengono prima lette da Ugo Zampetti. Gli aggettivi su di lui: “Eterno”, “encomiabile”. Quello che raccontano su di lui: “Tre erano i veri candidati alla presidenza della Repubblica: Mattarella, Draghi, Casini. Uno non era il suo”. Lo chiamano “eminenza grigia” ma ha i capelli bianchi. E’ cattolico, ma ha lavorato con i “comunisti”. Garantiscono che sarebbe rimasto segretario anche se fosse stato eletto presidente Pier Ferdinando Casini. In Parlamento: “Sono amici. Lo sanno tutti”. E’ stato segretario generale della Camera dal 1999 al 2014. Un funzionario: “E’ il più bravo. E’ capace di restare vent’anni nello stesso posto dove di norma se ne rimane quattro”. Fausto Bertinotti, un altro ex presidente: “Quello che di Zampetti si può dire è che il suo valore sta nel non dire”.

