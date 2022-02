Meloni sempre più vicina al Pd. Salvini cala ancora. 7 italiani su 10 contenti del Mattarella bis

Il sondaggio mostrato a Piazzapulita. Cade a picco la popolarità del segretario della Lega e del capo politico del M5s Conte. Cresce la fiducia in Draghi

Fratelli d'Italia sempre più vicina al Pd. Con il gradimento di Matteo Salvini, tra i leader nazionale, che invece dopo il Quirinale cala ancora. E' la fotografia scattata dai sondaggi fatti realizzare dalla trasmissione Piazzapulita, su La 7. Dati dai cui emerge che nelle intenzioni di voto degli italiani il Partito democratico è ancora in testa (con il 21,8 per cento, lo 0,8 in meno di una settimana fa). Subito dietro, come abbiamo detto, il partito di Giorgia Meloni, che cresce dell'1,7 per cento e si issa al 20,9 per cento. Seguono la Lega al 16,8, che perde un punto e mezzo. E il Movimento cinque stelle, che lascia per strada lo 0,5 per cento e non supera quota 13,2 per cento.

La partita quirinalizia, quindi, sembra aver accelerato dinamiche già in atto nella politica italiana. Tra i leader di partito l'unica a crescere è Giorgia Meloni (più 2 per cento nella fiducia, 34 per cento complessivamente). Anche Enrico Letta gode di un buon momento (perde un punto ma è quello con il miglior gradimento, apprezzato dal 35 per cento del campione). Tutt'altro discorso per Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Il segretario del Carroccio e il capo politico del M5s, usciti dilaniati dall'elezione del presidente della Repubblica, perdono quota. Salvini cede quattro punti e Conte due. Entrambi si ritrovano appaiati a un gradimento al 20 per cento dell'elettorato. Ma l'altro assunto rimarchevole è che contemporaneamente sale la fiducia in Mario Draghi (più 0.4 per cento), apprezzato dal 59,7 per cento dei rispondenti. Il 51,4 per cento degli elettori voterebbe il suo partito di riferimento se come candidato premier candidasse l'attuale presidente del Consiglio. Mentre sulla rielezione di Mattarella quasi sette italiani su dieci si dicono molto o abbastanza soddisfatti.